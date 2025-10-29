معلومات سعر Home Depot xStock (HDX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 382.64 $ 382.64 $ 382.64 24 ساعة منخفض $ 390.04 $ 390.04 $ 390.04 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 382.64$ 382.64 $ 382.64 24 ساعة مرتفع $ 390.04$ 390.04 $ 390.04 عالية طوال الوقت $ 427.69$ 427.69 $ 427.69 أدنى سعر $ 364.56$ 364.56 $ 364.56 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.95% تغير السعر (7 أيام) -2.63% تغير السعر (7 أيام) -2.63%

سعر Home Depot xStock (HDX) في الوقت الحقيقي هو $383.85. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HDX بين أدنى سعر $ 382.64 وأعلى سعر $ 390.04، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHDX على الإطلاق هو $ 427.69، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 364.56.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HDX -0.07% على مدار الساعة الماضية، -0.95% على مدار 24 ساعة، و -2.63% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Home Depot xStock (HDX)

القيمة السوقية $ 128.27K$ 128.27K $ 128.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.28M$ 8.28M $ 8.28M إمداد دورة التداول 334.16 334.16 334.16 إجمالي العرض 21,570.30382888 21,570.30382888 21,570.30382888

القيمة السوقية الحالية لـ Home Depot xStock هي $ 128.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HDX يبلغ 334.16، مع إجمالي عرض 21570.30382888. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.28M.