سعر Home Depot xStock المباشر اليوم هو 383.85 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HDX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HDX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Home Depot xStock المباشر اليوم هو 383.85 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HDX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HDX بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن HDX

معلومات سعر HDX

الوثيقة البيضاء لـ HDX

الموقع الرسمي لـ HDX

اقتصاد توكن HDX

توقعات سعر HDX

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Home Depot xStock

سعر Home Depot xStock (HDX)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 HDX إلى USD:

$384.24
$384.24$384.24
-0.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Home Depot xStock (HDX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:41:06 (UTC+8)

معلومات سعر Home Depot xStock (HDX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 382.64
$ 382.64$ 382.64
24 ساعة منخفض
$ 390.04
$ 390.04$ 390.04
24 ساعة مرتفع

$ 382.64
$ 382.64$ 382.64

$ 390.04
$ 390.04$ 390.04

$ 427.69
$ 427.69$ 427.69

$ 364.56
$ 364.56$ 364.56

-0.07%

-0.95%

-2.63%

-2.63%

سعر Home Depot xStock (HDX) في الوقت الحقيقي هو $383.85. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HDX بين أدنى سعر $ 382.64 وأعلى سعر $ 390.04، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHDX على الإطلاق هو $ 427.69، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 364.56.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HDX -0.07% على مدار الساعة الماضية، -0.95% على مدار 24 ساعة، و -2.63% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Home Depot xStock (HDX)

$ 128.27K
$ 128.27K$ 128.27K

--
----

$ 8.28M
$ 8.28M$ 8.28M

334.16
334.16 334.16

21,570.30382888
21,570.30382888 21,570.30382888

القيمة السوقية الحالية لـ Home Depot xStock هي $ 128.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HDX يبلغ 334.16، مع إجمالي عرض 21570.30382888. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.28M.

سجل سعر Home Depot xStock (HDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Home Depot xStock مقابل USD هو $ -3.7007837898073 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Home Depot xStock مقابل USD هو $ -24.8302201050 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Home Depot xStock مقابل USD هو $ -21.5385528150 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Home Depot xStock مقابل USD هو $ +15.7368952903564 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -3.7007837898073-0.95%
30 يوم$ -24.8302201050-6.46%
60 يوم$ -21.5385528150-5.61%
90 يوم$ +15.7368952903564+4.28%

ما هو Home Depot xStock ( HDX )

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Home Depot xStock (HDX)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Home Depot xStock (USD)

كم ستكون قيمة Home Depot xStock (HDX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Home Depot xStock (HDX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Home Depot xStock.

تحقق الآن من توقعات سعر Home Depot xStock!

عملة HDX إلى العملات المحلية

توكنوميكس Home Depot xStock (HDX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Home Depot xStock (HDX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HDX والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Home Depot xStock (HDX)

كم يساوي Home Depot xStock (HDX) اليوم؟
سعر HDX المباشر في USD هو USD 383.85، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر HDX إلى USD الحالي؟
سعر HDX إلى USD الحالي هو $ 383.85. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Home Depot xStock ؟
القيمة السوقية لعملة HDX هي $ 128.27K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن HDX؟
العرض المتداول لتوكن HDX هو 334.16 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ HDX؟
حقق HDX سعرًا قياسيًا قدره 427.69 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ HDX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 364.56 HDX.
ما هو حجم تداول HDX؟
حجم تداول HDX المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع HDX هذا العام؟
قد يرتفع HDX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر HDX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:41:06 (UTC+8)

تحديثات Home Depot xStock (HDX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,137.95
$113,137.95$113,137.95

-1.31%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,002.19
$4,002.19$4,002.19

-2.31%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04246
$0.04246$0.04246

-8.57%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.71
$196.71$196.71

-1.10%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1422
$3.1422$3.1422

-18.54%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,002.19
$4,002.19$4,002.19

-2.31%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,137.95
$113,137.95$113,137.95

-1.31%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.71
$196.71$196.71

-1.10%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6526
$2.6526$2.6526

+0.62%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19474
$0.19474$0.19474

-2.51%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.09779
$0.09779$0.09779

+4,789.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004000
$0.00004000$0.00004000

+515.38%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.214
$2.214$2.214

+195.20%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+81.81%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000175
$0.0000000175$0.0000000175

+103.48%