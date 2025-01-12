احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HLY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HLY.

سعر HolyGrail (HLY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HolyGrail الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.45 - تغيير سعر HolyGrail خلال اليوم هو +8.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر HolyGrail (HLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HolyGrail مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HolyGrail مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HolyGrail مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HolyGrail مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +8.56% 30 يوم $ 0 -20.33% 60 يوم $ 0 +34.38% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HolyGrail (HLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HolyGrail: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00292538$ 0.00292538 $ 0.00292538 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +8.56% تغير السعر (7 أيام) -18.36%

معلومات سوق HolyGrail (HLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: