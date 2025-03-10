سعر Holozone (HOLO)
سعر Holozone (HOLO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 314.82K. يتم تحديث سعر HOLO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Holozone الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.86K
- تغيير سعر Holozone خلال اليوم هو -4.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 905.06M
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خلال اليوم، كان سعر Holozone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Holozone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Holozone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Holozone مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.80%
|30 يوم
|$ 0
|-86.55%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Holozone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
-4.80%
-49.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Holozone is the AI Agent framework for creating AI agents with advanced multimodal capabilities including voice to voice communication, text based posting, and the ability to understand advanced contextual information. The project can additionally "clone" consciousnesses by retrieving information about an individual and create an AI Agent with their personality and features that will be able to interact on social media platforms.
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