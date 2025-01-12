سعر Holonus (HLN)
سعر Holonus (HLN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HLN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Holonus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.70K
- تغيير سعر Holonus خلال اليوم هو -0.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Holonus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Holonus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Holonus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Holonus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.35%
|30 يوم
|$ 0
|-9.53%
|60 يوم
|$ 0
|-31.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Holonus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.35%
-7.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Holonus is a platform to create an economic zone based on DAO (Decentralized Autonomous Organization). Holonus is a blockchain-based best ecosystem platform for the next generation with a view to creating an economic zone based on the DAO. Holonus participants will be evaluated for their contributions to the Holonus economic zone and will receive legitimate reward through smart contracts. We will realize an economic zone free from a hierarchical structure that forms contemporary society."
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