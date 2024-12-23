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سعر HollyGold (HGOLD) المباشر لليوم هو USD 0.04036047 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 519.53K . يتم تحديث سعر HGOLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HollyGold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.60 - تغيير سعر HollyGold خلال اليوم هو +0.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.87M

أداء سعر HollyGold (HGOLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HollyGold مقابل USD هو $ +0.00014475 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HollyGold مقابل USD هو $ -0.0145535859 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HollyGold مقابل USD هو $ -0.0218277049 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HollyGold مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00014475 +0.36% 30 يوم $ -0.0145535859 -36.05% 60 يوم $ -0.0218277049 -54.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HollyGold (HGOLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HollyGold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04001041$ 0.04001041 $ 0.04001041 24 ساعة مرتفع $ 0.0404677$ 0.0404677 $ 0.0404677 عالية طوال الوقت $ 13.95$ 13.95 $ 13.95 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.36% تغير السعر (7 أيام) -59.44%

معلومات سوق HollyGold (HGOLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: