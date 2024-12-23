سعر HollyGold (HGOLD)
سعر HollyGold (HGOLD) المباشر لليوم هو USD 0.04036047. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 519.53K. يتم تحديث سعر HGOLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HollyGold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.60
- تغيير سعر HollyGold خلال اليوم هو +0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.87M
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خلال اليوم، كان سعر HollyGold مقابل USD هو $ +0.00014475 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HollyGold مقابل USD هو $ -0.0145535859 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HollyGold مقابل USD هو $ -0.0218277049 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HollyGold مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00014475
|+0.36%
|30 يوم
|$ -0.0145535859
|-36.05%
|60 يوم
|$ -0.0218277049
|-54.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HollyGold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.36%
-59.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HollyGold(HGOLD) allows you to become part of the next major Hollywood Motion Picture Production. When you purchasse in HollyGold(HGOLD), you enter the magical world of movies! HollyGold’s team members and its advisory team have produced and/or provided production services for over 1600 films including Oscar and Emmy award winning films as well as many Blokckbuster hits.
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