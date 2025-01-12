سعر Holdstation Utility GOLD (UGOLD)
سعر Holdstation Utility GOLD (UGOLD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UGOLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Holdstation Utility GOLD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.49
- تغيير سعر Holdstation Utility GOLD خلال اليوم هو +0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Holdstation Utility GOLD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Holdstation Utility GOLD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Holdstation Utility GOLD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Holdstation Utility GOLD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.12%
|30 يوم
|$ 0
|-19.77%
|60 يوم
|$ 0
|-6.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Holdstation Utility GOLD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.12%
-10.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
uGOLD is an utility token of Holdstation following the ERC-20 standard, and it can only be earned by converting GOLD at a 1:1 ratio. Users holding uGOLD enjoy various benefits, including paying discount fees, exchanging for stablecoins, converting to HOLD, and purchasing items within the ecosystem.
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