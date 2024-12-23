سعر Holdstation USDC (HSUSDC)
سعر Holdstation USDC (HSUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.18. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.95M. يتم تحديث سعر HSUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Holdstation USDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 355.80
- تغيير سعر Holdstation USDC خلال اليوم هو +3.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.66M
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خلال اليوم، كان سعر Holdstation USDC مقابل USD هو $ +0.03774713 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Holdstation USDC مقابل USD هو $ -0.0027293400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Holdstation USDC مقابل USD هو $ -0.0018262860 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Holdstation USDC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.03774713
|+3.31%
|30 يوم
|$ -0.0027293400
|-0.23%
|60 يوم
|$ -0.0018262860
|-0.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Holdstation USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
+3.31%
-0.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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