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سعر Holdstation USDC (HSUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.18 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.95M . يتم تحديث سعر HSUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Holdstation USDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 355.80 - تغيير سعر Holdstation USDC خلال اليوم هو +3.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.66M

أداء سعر Holdstation USDC (HSUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Holdstation USDC مقابل USD هو $ +0.03774713 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Holdstation USDC مقابل USD هو $ -0.0027293400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Holdstation USDC مقابل USD هو $ -0.0018262860 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Holdstation USDC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.03774713 +3.31% 30 يوم $ -0.0027293400 -0.23% 60 يوم $ -0.0018262860 -0.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Holdstation USDC (HSUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Holdstation USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 24 ساعة مرتفع $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 عالية طوال الوقت $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) +3.31% تغير السعر (7 أيام) -0.22%

معلومات سوق Holdstation USDC (HSUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: