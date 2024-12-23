سعر Hokkaidu Inu ($HOKK)
سعر Hokkaidu Inu ($HOKK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 737.07K. يتم تحديث سعر $HOKK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hokkaidu Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.54
- تغيير سعر Hokkaidu Inu خلال اليوم هو -0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99,074.69T
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خلال اليوم، كان سعر Hokkaidu Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hokkaidu Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hokkaidu Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hokkaidu Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.12%
|30 يوم
|$ 0
|-15.20%
|60 يوم
|$ 0
|-45.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hokkaidu Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.84%
-0.12%
-18.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Community Revival Coin (CRC) is an ERC-20 token undergoing a transformative community takeover within the decentralized finance (DeFi) space. Born out of a shared mission to experiment with the resilience of a community, CRC aims to turn adversity into opportunity, demonstrating the strength and creativity inherent in decentralized networks.
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