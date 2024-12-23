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سعر Hokkaidu Inu ($HOKK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 737.07K . يتم تحديث سعر $HOKK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hokkaidu Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.54 - تغيير سعر Hokkaidu Inu خلال اليوم هو -0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 99,074.69T

أداء سعر Hokkaidu Inu ($HOKK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hokkaidu Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hokkaidu Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hokkaidu Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hokkaidu Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.12% 30 يوم $ 0 -15.20% 60 يوم $ 0 -45.34% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hokkaidu Inu ($HOKK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hokkaidu Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.84% تغير السعر (1يوم) -0.12% تغير السعر (7 أيام) -18.41%

معلومات سوق Hokkaidu Inu ($HOKK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: