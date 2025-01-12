سعر Hokkaido Ken (DOKEN)
سعر Hokkaido Ken (DOKEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOKEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hokkaido Ken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.68
- تغيير سعر Hokkaido Ken خلال اليوم هو +0.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hokkaido Ken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hokkaido Ken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hokkaido Ken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hokkaido Ken مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.72%
|30 يوم
|$ 0
|-20.47%
|60 يوم
|$ 0
|-34.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hokkaido Ken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.72%
-6.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hokkaido is an Ethereum meme token inspired by the charming and resilient Japanese dog breed native to the Hokkaido region. Celebrating the spirit of these loyal and adventurous canines, this token combines the playful world of meme culture with the rich heritage of Japan's beloved dogs. Perfect for dog lovers and crypto enthusiasts alike, Hokkaido offers a unique and delightful addition to your digital asset collection. Embrace the spirit of Hokkaido and join the pack today!
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