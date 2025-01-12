سعر Hokkaido Inu Token (HINU)
سعر Hokkaido Inu Token (HINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hokkaido Inu Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.02
- تغيير سعر Hokkaido Inu Token خلال اليوم هو -0.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hokkaido Inu Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hokkaido Inu Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hokkaido Inu Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hokkaido Inu Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.98%
|30 يوم
|$ 0
|-20.48%
|60 يوم
|$ 0
|+39.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hokkaido Inu Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.98%
-10.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
About HE MAY BE OLD BUT HE IS WISE AS HELL! Just as an old man, their bloodline is infused with knowledge and intelligence. WHY HOKKAIDO INU OF ALL DOGS? IT'S SUCH AN EASY ANSWER! First of all, it’s because it’s the oldest bloodline of the Japanese dogs. That should tell you something. Second of all, because of the amazing team behind it. No great mind can evolve without the propper help!
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