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سعر HOKK Finance (HOKK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.25M . يتم تحديث سعر HOKK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HOKK Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.94K - تغيير سعر HOKK Finance خلال اليوم هو +5.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.56B

أداء سعر HOKK Finance (HOKK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HOKK Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HOKK Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HOKK Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HOKK Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.25% 30 يوم $ 0 -3.76% 60 يوم $ 0 -5.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HOKK Finance (HOKK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HOKK Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03575312$ 0.03575312 $ 0.03575312 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +5.25% تغير السعر (7 أيام) -24.72%

معلومات سوق HOKK Finance (HOKK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: