سعر Hoichi (HOICHI)
سعر Hoichi (HOICHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HOICHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hoichi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 713.14
- تغيير سعر Hoichi خلال اليوم هو +1.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hoichi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hoichi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hoichi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hoichi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.88%
|30 يوم
|$ 0
|-12.24%
|60 يوم
|$ 0
|-31.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hoichi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
+1.88%
+3.28%
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