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سعر Hoge Finance (HOGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.08M . يتم تحديث سعر HOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hoge Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20K - تغيير سعر Hoge Finance خلال اليوم هو -1.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 415.20B

أداء سعر Hoge Finance (HOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hoge Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hoge Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hoge Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hoge Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.04% 30 يوم $ 0 -22.99% 60 يوم $ 0 +106.98% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hoge Finance (HOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hoge Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) -1.04% تغير السعر (7 أيام) -26.92%

معلومات سوق Hoge Finance (HOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: