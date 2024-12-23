سعر Hoge Finance (HOGE)
سعر Hoge Finance (HOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.08M. يتم تحديث سعر HOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hoge Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20K
- تغيير سعر Hoge Finance خلال اليوم هو -1.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 415.20B
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خلال اليوم، كان سعر Hoge Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hoge Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hoge Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hoge Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.04%
|30 يوم
|$ 0
|-22.99%
|60 يوم
|$ 0
|+106.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hoge Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.71%
-1.04%
-26.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is HOGE? HOGE, formerly known as Hoge.Finance or Hogecoin, describes itself as a community-driven DeFi auto-staking ERC-20 token with a capped and deflationary supply. HOGE was fair-launched on February 7, 2021 with no tokens allocated to the team. Initial HOGE supply was 1,000,000,000,000 with half (500 billion) permanently burned at launch. Deflationary Cryptocurrency A 2% tax is levied on every HOGE transaction that takes place. 1% of that tax is sent to the burn wallet and permanently removed from the supply. The other 1% is redistributed to all wallets holding HOGE outside of exchanges. HOGE launched with the intention of simply being a deflationary “Doge but DeFi”. However, a team of HOGE founders with a larger vision stewarded the project toward a more philanthropic and utilitarian roadmap. HOGE is one of the first DeFi memecoins to successfully complete a Certik audit. No critical, major, or medium findings were found. As of this writing the skynet security score is 90. https://www.certik.org/projects/hogefinance HOGE has begun minting NFT's for holders as well as sponsoring eSports and Rally Racing Trucks. In May a Swiss verein non-profit DAO hybrid was created to enact community approved actions for the token also to sign contracts and business agreements going forward with Centralized Exchange’s. HOGE has implemented a non-profit partnership initiative including a Twitter campaign called #HogeSavesTheAnimals through which the community nominates charitable causes for HOGE to support. Under this and related initiatives HOGE has raised over $20,000 for animals. The HOGE team looks to it’s HogeGameLabs to explore dApp games development later in 2021. Articles about HOGE https://coinpedia.org/price-analysis/hoge-finance-and-meme-price-analysis/ https://www.prweb.com/releases/who_let_the_crypto_dogs_out_hoge_the_king_of_defi_made_easy/prweb17885931.htm https://jessejrogers.medium.com/can-hoge-become-heir-to-doge-496079b3c624 https://marketrealist.com/p/where-can-i-buy-hoge-crypto/
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