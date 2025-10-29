معلومات سعر HODLess Coin (HODLESS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) -2.34% تغير السعر (7 أيام) +8.03% تغير السعر (7 أيام) +8.03%

سعر HODLess Coin (HODLESS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HODLESS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHODLESS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HODLESS -0.29% على مدار الساعة الماضية، -2.34% على مدار 24 ساعة، و +8.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق HODLess Coin (HODLESS)

القيمة السوقية $ 7.84K$ 7.84K $ 7.84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.84K$ 7.84K $ 7.84K إمداد دورة التداول 998.59M 998.59M 998.59M إجمالي العرض 998,587,600.295355 998,587,600.295355 998,587,600.295355

القيمة السوقية الحالية لـ HODLess Coin هي $ 7.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HODLESS يبلغ 998.59M، مع إجمالي عرض 998587600.295355. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.84K.