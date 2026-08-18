سعر HodlerRewards اليوم

السعر المباشر لمشروع HodlerRewards (REWARD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REWARD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل REWARD.

يحتل HodlerRewards حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,107.7، مع عرض متداول قدره 148.68M REWARD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REWARD بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك REWARD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق HodlerRewards (REWARD)

القيمة السوقية $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.21K$ 13.21K $ 13.21K إمداد دورة التداول 148.68M 148.68M 148.68M إجمالي العرض 176,874,441.0 176,874,441.0 176,874,441.0

القيمة السوقية الحالية لـ HodlerRewards هي $ 11.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ REWARD يبلغ 148.68M، مع إجمالي عرض 176874441.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.21K.