سعر HodlAssets (HODL)
سعر HodlAssets (HODL) المباشر لليوم هو USD 0.00274828. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HODL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HodlAssets الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.15
- تغيير سعر HodlAssets خلال اليوم هو +0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HODL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HODL.
خلال اليوم، كان سعر HodlAssets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HodlAssets مقابل USD هو $ +0.0006198498 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HodlAssets مقابل USD هو $ +0.0006377856 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HodlAssets مقابل USD هو $ +0.0014225001295459522 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.29%
|30 يوم
|$ +0.0006198498
|+22.55%
|60 يوم
|$ +0.0006377856
|+23.21%
|90 يوم
|$ +0.0014225001295459522
|+107.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HodlAssets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
+0.29%
-21.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GalaxE by Hodl Assets is a forthcoming innovative NFT-social aggregator platform and marketplace. The platform enables non-fungible tokens to be created, purchased, and sold across multiple blockchains for the first time. GalaxE is also the first NFT-specific platform that will provide users with a vehicle for entering, exploring, and shaping the ever-expanding virtual consciousness known as the Metaverse. GalaxE's various partnerships will enable it to bring fashion, media, gaming, and social into the Metaverse and provide users with a wide variety of unique experiences. The GalaxE platform supports the Hodl token on Stellar and the wHodl on Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, and Fantom.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HODL إلى AUD
A$0.0043697652
|1 HODL إلى GBP
￡0.002198624
|1 HODL إلى EUR
€0.0026383488
|1 HODL إلى USD
$0.00274828
|1 HODL إلى MYR
RM0.0122023632
|1 HODL إلى TRY
₺0.0986082864
|1 HODL إلى JPY
¥0.4160071436
|1 HODL إلى RUB
₽0.2663358148
|1 HODL إلى INR
₹0.2412440184
|1 HODL إلى IDR
Rp45.0537632832
|1 HODL إلى PHP
₱0.1594552056
|1 HODL إلى EGP
￡E.0.1381560356
|1 HODL إلى BRL
R$0.015940024
|1 HODL إلى CAD
C$0.0039025576
|1 HODL إلى BDT
৳0.3353451256
|1 HODL إلى NGN
₦4.12035879
|1 HODL إلى UAH
₴0.1139711716
|1 HODL إلى VES
Bs0.1648968
|1 HODL إلى PKR
Rs0.7670174652
|1 HODL إلى KZT
₸1.402172456
|1 HODL إلى THB
฿0.0930567608
|1 HODL إلى TWD
NT$0.0902535152
|1 HODL إلى CHF
Fr0.002473452
|1 HODL إلى HKD
HK$0.0214091012
|1 HODL إلى MAD
.د.م0.0275102828