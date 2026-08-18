سعر HODL Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع HODL Coin (HODL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HODL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HODL.

يحتل HODL Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,224.46، مع عرض متداول قدره 999.61M HODL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HODL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.061265، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HODL بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و-0.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق HODL Coin (HODL)

القيمة السوقية $ 14.22K$ 14.22K $ 14.22K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.22K$ 14.22K $ 14.22K إمداد دورة التداول 999.61M 999.61M 999.61M إجمالي العرض 999,609,092.856363 999,609,092.856363 999,609,092.856363

القيمة السوقية الحالية لـ HODL Coin هي $ 14.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HODL يبلغ 999.61M، مع إجمالي عرض 999609092.856363. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.22K.