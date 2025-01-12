سعر Hocus Pocus Finance (HOC)
سعر Hocus Pocus Finance (HOC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HOC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hocus Pocus Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 493.13
- تغيير سعر Hocus Pocus Finance خلال اليوم هو +4.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hocus Pocus Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hocus Pocus Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hocus Pocus Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hocus Pocus Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.39%
|30 يوم
|$ 0
|-62.74%
|60 يوم
|$ 0
|-13.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hocus Pocus Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+4.39%
-0.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hocus Pocus is a flexible staking protocol on the PulseChain network, enabling users to enhance their yield in terms of percentages and duration. At the core of this initiative lies the Hocus Pocus Aether, a robust smart contract responsible for overseeing the entire platform. The Aether is supported by three contracts: the Hocus Pocus Token, the Hocus Pocus Cauldron NFT, and the Hocus Pocus Booster NFT. The Hocus Pocus Token functions as the platform's native currency, serving as the backbone of the entire system. Hocus Pocus also serves as the backbone for PulseMarket, one of the top marketplaces on the PulseChain network, and acts as the backbone for various farming pools.
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