سعر Hobbes (HOBBES)
سعر Hobbes (HOBBES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HOBBES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hobbes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.05
- تغيير سعر Hobbes خلال اليوم هو -0.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hobbes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hobbes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hobbes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hobbes مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.64%
|30 يوم
|$ 0
|-37.50%
|60 يوم
|$ 0
|-42.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hobbes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-0.64%
-11.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hobbes is a Meme Coin communty-drive cryptocurrency on the Ethereum network. Hobbes is not only a meme but also a charitative-based cryptocurrency. We believe the cryptocurrency community is so strong that they could use it to help charities. Introducing Hobbes, an exciting new cryptocurrency token inspired by Elon Musk's cherished Yorkie, who shared his life for an incredible 15 years. Named Hobbes this feisty canine won Musk's heart with his tenacious spirit. The Hobbes token captures the essence of this remarkable pup, transforming it into a dynamic digital asset. Hobbes seeks to unite the crypto and dog-loving communities, creating a robust and spirited ecosystem that celebrates the indomitable spirit of its canine muse.
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