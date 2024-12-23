احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HNC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HNC.

سعر HNC Coin (HNC) المباشر لليوم هو USD 0.00444057 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 367.96K . يتم تحديث سعر HNC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HNC Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.03 - تغيير سعر HNC Coin خلال اليوم هو -31.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 82.86M

أداء سعر HNC Coin (HNC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HNC Coin مقابل USD هو $ -0.00207276087015735 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HNC Coin مقابل USD هو $ +0.0004099263 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HNC Coin مقابل USD هو $ -0.0035821922 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HNC Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00207276087015735 -31.82% 30 يوم $ +0.0004099263 +9.23% 60 يوم $ -0.0035821922 -80.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HNC Coin (HNC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HNC Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00374649$ 0.00374649 $ 0.00374649 24 ساعة مرتفع $ 0.00787478$ 0.00787478 $ 0.00787478 عالية طوال الوقت $ 4.84$ 4.84 $ 4.84 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -31.82% تغير السعر (7 أيام) -25.13%

معلومات سوق HNC Coin (HNC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: