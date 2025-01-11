سعر HmmOnSOL (HMM)
سعر HmmOnSOL (HMM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HMM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HmmOnSOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 473.32
- تغيير سعر HmmOnSOL خلال اليوم هو -2.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HmmOnSOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HmmOnSOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HmmOnSOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HmmOnSOL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.16%
|30 يوم
|$ 0
|-54.09%
|60 يوم
|$ 0
|+15.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HmmOnSOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.96%
-2.16%
-16.15%
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