معلومات سعر HLP0 (HLP0) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 24 ساعة منخفض $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 24 ساعة مرتفع $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 عالية طوال الوقت $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 أدنى سعر $ 0.72955$ 0.72955 $ 0.72955 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) -0.15% تغير السعر (7 أيام) -0.15%

سعر HLP0 (HLP0) في الوقت الحقيقي هو $1.026. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HLP0 بين أدنى سعر $ 1.017 وأعلى سعر $ 1.037، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHLP0 على الإطلاق هو $ 1.27، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.72955.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HLP0 -0.03% على مدار الساعة الماضية، +0.03% على مدار 24 ساعة، و -0.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق HLP0 (HLP0)

القيمة السوقية $ 443.49K$ 443.49K $ 443.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 443.49K$ 443.49K $ 443.49K إمداد دورة التداول 432.10K 432.10K 432.10K إجمالي العرض 432,103.635084 432,103.635084 432,103.635084

القيمة السوقية الحالية لـ HLP0 هي $ 443.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HLP0 يبلغ 432.10K، مع إجمالي عرض 432103.635084. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 443.49K.