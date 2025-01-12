سعر hiveWater (HIVEWATER)
سعر hiveWater (HIVEWATER) المباشر لليوم هو USD 0.02173608. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HIVEWATER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق hiveWater الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.45
- تغيير سعر hiveWater خلال اليوم هو -0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر hiveWater مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر hiveWater مقابل USD هو $ -0.0027191140 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر hiveWater مقابل USD هو $ -0.0004109988 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر hiveWater مقابل USD هو $ -0.000541375634689716 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.29%
|30 يوم
|$ -0.0027191140
|-12.50%
|60 يوم
|$ -0.0004109988
|-1.89%
|90 يوم
|$ -0.000541375634689716
|-2.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر hiveWater: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-0.29%
-3.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
hiveWater provides scalable & sustainable liquidity for 1Hive's Honey token by serving as a proxy token for liquidity between Honey and other assets. The token is managed by the hiveWater garden, a DAO governed by HNY<>hiveWater liquidity pool tokens on Honeyswap.
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