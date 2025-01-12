سعر Hiveterminal (HVN)
سعر Hiveterminal (HVN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.94K. يتم تحديث سعر HVN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hiveterminal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.61K
- تغيير سعر Hiveterminal خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 359.64M
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خلال اليوم، كان سعر Hiveterminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hiveterminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hiveterminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hiveterminal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-9.65%
|60 يوم
|$ 0
|-53.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hiveterminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hive Coin is a cryptocurrency, with the new blockchain technology and smart contracts, companies no longer need centralized intermediaries for transactions or financing. The blockchain grants absolute transparency, integrity and immutability of the data stored in the system. Hive coins are used to make demands on factoring companies, who can then compensate them. This process uses the blockchain, which offers a high level of security for all transactions. All seller and borrower data is cryptographically secured in this system.
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