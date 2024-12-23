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سعر HiveSwap (HIVP) المباشر لليوم هو USD 0.00328279 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.04M . يتم تحديث سعر HIVP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HiveSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.67K - تغيير سعر HiveSwap خلال اليوم هو +2.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 621.25M

أداء سعر HiveSwap (HIVP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HiveSwap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HiveSwap مقابل USD هو $ +0.0048035536 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HiveSwap مقابل USD هو $ +0.0000162655 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HiveSwap مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.17% 30 يوم $ +0.0048035536 +146.33% 60 يوم $ +0.0000162655 +0.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HiveSwap (HIVP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HiveSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00317619$ 0.00317619 $ 0.00317619 24 ساعة مرتفع $ 0.0033047$ 0.0033047 $ 0.0033047 عالية طوال الوقت $ 0.110994$ 0.110994 $ 0.110994 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) +2.17% تغير السعر (7 أيام) -5.59%

معلومات سوق HiveSwap (HIVP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: