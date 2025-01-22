سعر Hitmakr (HMKR)
سعر Hitmakr (HMKR) المباشر لليوم هو USD 0.00120628. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HMKR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hitmakr الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.44K
- تغيير سعر Hitmakr خلال اليوم هو +3.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hitmakr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hitmakr مقابل USD هو $ -0.0006360038 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hitmakr مقابل USD هو $ +0.0005179013 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hitmakr مقابل USD هو $ +0.0008060527301340729 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.84%
|30 يوم
|$ -0.0006360038
|-52.72%
|60 يوم
|$ +0.0005179013
|+42.93%
|90 يوم
|$ +0.0008060527301340729
|+201.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hitmakr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
+3.84%
-24.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hitmakr is a groundbreaking web3 audio platform token developed on ethereum blockchain to revolutionize the music industry by prioritizing artists' rights, transparency, and fair compensation. Our mission is to empower musicians and content creators, allowing them to take control of their work, maximize revenue, and build a sustainable career in the digital age. Hitmakr is focused on generating value through gating, ownership and licensing. We aim to create a place where creators can generate value through creating audio that their communities can truly own and use.
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