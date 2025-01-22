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سعر Hitmakr (HMKR) المباشر لليوم هو USD 0.00120628 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HMKR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hitmakr الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.44K - تغيير سعر Hitmakr خلال اليوم هو +3.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hitmakr (HMKR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hitmakr مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hitmakr مقابل USD هو $ -0.0006360038 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hitmakr مقابل USD هو $ +0.0005179013 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hitmakr مقابل USD هو $ +0.0008060527301340729 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.84% 30 يوم $ -0.0006360038 -52.72% 60 يوم $ +0.0005179013 +42.93% 90 يوم $ +0.0008060527301340729 +201.40%

تحليل سعر Hitmakr (HMKR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hitmakr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0011508$ 0.0011508 $ 0.0011508 24 ساعة مرتفع $ 0.00124127$ 0.00124127 $ 0.00124127 عالية طوال الوقت $ 0.00923438$ 0.00923438 $ 0.00923438 تغير السعر (1 ساعة) +0.44% تغير السعر (1يوم) +3.84% تغير السعر (7 أيام) -24.74%

معلومات سوق Hitmakr (HMKR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: