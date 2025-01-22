سعر HitBTC (HIT)
سعر HitBTC (HIT) المباشر لليوم هو USD 0.275305. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HitBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.66M
- تغيير سعر HitBTC خلال اليوم هو +1.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HitBTC مقابل USD هو $ +0.00471513 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HitBTC مقابل USD هو $ +0.0018722116 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HitBTC مقابل USD هو $ +0.0232182050 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HitBTC مقابل USD هو $ +0.0421661265359663 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00471513
|+1.74%
|30 يوم
|$ +0.0018722116
|+0.68%
|60 يوم
|$ +0.0232182050
|+8.43%
|90 يوم
|$ +0.0421661265359663
|+18.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HitBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.49%
+1.74%
+0.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HIT is the utility token of the largest spot trading exchange in the industry with over 800 trading pairs and 400+ spot instruments. We have created HIT to provide you seamless HitBTC experience and exclusive benefits for our upcoming products.
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