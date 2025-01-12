سعر hit meeee upp (HMU)
سعر hit meeee upp (HMU) المباشر لليوم هو USD 0.00003441. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.21K. يتم تحديث سعر HMU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق hit meeee upp الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.05K
- تغيير سعر hit meeee upp خلال اليوم هو +7.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.99M
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خلال اليوم، كان سعر hit meeee upp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر hit meeee upp مقابل USD هو $ -0.0000164836 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر hit meeee upp مقابل USD هو $ -0.0000272103 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر hit meeee upp مقابل USD هو $ -0.00017745503515181597 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.39%
|30 يوم
|$ -0.0000164836
|-47.90%
|60 يوم
|$ -0.0000272103
|-79.07%
|90 يوم
|$ -0.00017745503515181597
|-83.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر hit meeee upp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.76%
+7.39%
-15.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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