احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HMU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HMU.

سعر hit meeee upp (HMU) المباشر لليوم هو USD 0.00003441 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.21K . يتم تحديث سعر HMU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق hit meeee upp الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.05K - تغيير سعر hit meeee upp خلال اليوم هو +7.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.99M

أداء سعر hit meeee upp (HMU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر hit meeee upp مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر hit meeee upp مقابل USD هو $ -0.0000164836 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر hit meeee upp مقابل USD هو $ -0.0000272103 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر hit meeee upp مقابل USD هو $ -0.00017745503515181597 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.39% 30 يوم $ -0.0000164836 -47.90% 60 يوم $ -0.0000272103 -79.07% 90 يوم $ -0.00017745503515181597 -83.75%

تحليل سعر hit meeee upp (HMU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر hit meeee upp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00003181$ 0.00003181 $ 0.00003181 24 ساعة مرتفع $ 0.00003445$ 0.00003445 $ 0.00003445 عالية طوال الوقت $ 0.00072309$ 0.00072309 $ 0.00072309 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) +7.39% تغير السعر (7 أيام) -15.65%

معلومات سوق hit meeee upp (HMU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: