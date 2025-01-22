سعر HistoryDAO (HAO)
سعر HistoryDAO (HAO) المباشر لليوم هو USD 0.00006501. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HistoryDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57K
- تغيير سعر HistoryDAO خلال اليوم هو -6.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HistoryDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HistoryDAO مقابل USD هو $ -0.0000098135 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HistoryDAO مقابل USD هو $ -0.0000339682 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HistoryDAO مقابل USD هو $ -0.00000644779567298727 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.63%
|30 يوم
|$ -0.0000098135
|-15.09%
|60 يوم
|$ -0.0000339682
|-52.25%
|90 يوم
|$ -0.00000644779567298727
|-9.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HistoryDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-6.63%
-20.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HistoryDAO is where the world records history in Web3. The Web3 community comes together on the HistoryDAO platform to mint historic and current events immutably on the blockchain to be preserved—unchanged and unwavering— as HistoryNFTs. The decentralization and democratization of history with blockchain and NFT technology is governed by you, the DAO, the people. Write, record, analyze, adjudicate, and mint our world as it unfolds across the globe every day with HistoryDAO and HistoryNFTs.
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