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سعر History of Pepe (HOPE) المباشر لليوم هو USD 0.00130455 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M . يتم تحديث سعر HOPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق History of Pepe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.09K - تغيير سعر History of Pepe خلال اليوم هو +1.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر History of Pepe (HOPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر History of Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر History of Pepe مقابل USD هو $ -0.0001363038 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر History of Pepe مقابل USD هو $ -0.0008490231 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر History of Pepe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.09% 30 يوم $ -0.0001363038 -10.44% 60 يوم $ -0.0008490231 -65.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر History of Pepe (HOPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر History of Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00125402$ 0.00125402 $ 0.00125402 24 ساعة مرتفع $ 0.00136736$ 0.00136736 $ 0.00136736 عالية طوال الوقت $ 0.00683677$ 0.00683677 $ 0.00683677 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) +1.09% تغير السعر (7 أيام) -28.21%

معلومات سوق History of Pepe (HOPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: