سعر History of Pepe (HOPE)
سعر History of Pepe (HOPE) المباشر لليوم هو USD 0.00130455. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M. يتم تحديث سعر HOPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق History of Pepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.09K
- تغيير سعر History of Pepe خلال اليوم هو +1.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر History of Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر History of Pepe مقابل USD هو $ -0.0001363038 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر History of Pepe مقابل USD هو $ -0.0008490231 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر History of Pepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.09%
|30 يوم
|$ -0.0001363038
|-10.44%
|60 يوم
|$ -0.0008490231
|-65.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر History of Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
+1.09%
-28.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hope is a memecoin created to celebrate and document the rich history of Pepe the Frog on the blockchain. Our aim is to establish Hope as a community-driven token, bringing together fans and enthusiasts of Pepe in a collective effort to preserve its legacy. By leveraging the transparency and security of blockchain technology, Hope ensures that the cultural impact of Pepe is immortalized for future generations. Join us in this exciting venture to honor Pepe and contribute to a vibrant and engaged community.
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