سعر Historia (HTA)
سعر Historia (HTA) المباشر لليوم هو USD 0.00605193. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Historia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.48
- تغيير سعر Historia خلال اليوم هو -9.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HTA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HTA.
خلال اليوم، كان سعر Historia مقابل USD هو $ -0.000599161541595185 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Historia مقابل USD هو $ +0.0005273645 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Historia مقابل USD هو $ -0.0015099910 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Historia مقابل USD هو $ -0.00966551453679954 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000599161541595185
|-9.00%
|30 يوم
|$ +0.0005273645
|+8.71%
|60 يوم
|$ -0.0015099910
|-24.95%
|90 يوم
|$ -0.00966551453679954
|-61.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Historia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.97%
-9.00%
+23.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Historia is a consensus-based, immutable historical record blockchain and masternode system designed for record keeping of current events (future history) with emphasis on absolute accuracy and seeks to prevent all assimilations of falsehoods into the historical record.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HTA إلى AUD
A$0.0096225687
|1 HTA إلى GBP
￡0.004841544
|1 HTA إلى EUR
€0.0057493335
|1 HTA إلى USD
$0.00605193
|1 HTA إلى MYR
RM0.0268100499
|1 HTA إلى TRY
₺0.2157513045
|1 HTA إلى JPY
¥0.9420434238
|1 HTA إلى RUB
₽0.5968413366
|1 HTA إلى INR
₹0.5227051941
|1 HTA إلى IDR
Rp97.6117605279
|1 HTA إلى PHP
₱0.3533116734
|1 HTA إلى EGP
￡E.0.3045331176
|1 HTA إلى BRL
R$0.0365536572
|1 HTA إلى CAD
C$0.0086542599
|1 HTA إلى BDT
৳0.7328282037
|1 HTA إلى NGN
₦9.3827912334
|1 HTA إلى UAH
₴0.2549678109
|1 HTA إلى VES
Bs0.33285615
|1 HTA إلى PKR
Rs1.6782607083
|1 HTA إلى KZT
₸3.153660723
|1 HTA إلى THB
฿0.2047973112
|1 HTA إلى TWD
NT$0.1980796689
|1 HTA إلى CHF
Fr0.005446737
|1 HTA إلى HKD
HK$0.0470840154
|1 HTA إلى MAD
.د.م0.0603982614