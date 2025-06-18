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سعر His name gort (GORT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.33K . يتم تحديث سعر GORT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق His name gort الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر His name gort خلال اليوم هو -3.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر His name gort (GORT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر His name gort مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر His name gort مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر His name gort مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر His name gort مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.29% 30 يوم $ 0 -22.90% 60 يوم $ 0 -34.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر His name gort (GORT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر His name gort: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01126022$ 0.01126022 $ 0.01126022 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.29% تغير السعر (7 أيام) -9.84%

معلومات سوق His name gort (GORT)

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