سعر His name gort (GORT)
سعر His name gort (GORT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.33K. يتم تحديث سعر GORT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق His name gort الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر His name gort خلال اليوم هو -3.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر His name gort مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر His name gort مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر His name gort مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر His name gort مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.29%
|30 يوم
|$ 0
|-22.90%
|60 يوم
|$ 0
|-34.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر His name gort: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.29%
-9.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Church of GORT. At the heart of GortBot is the “Church of Gort”, a tongue-in-cheek "religion" or community that doesn’t take itself seriously but instead revels in degen, meme-based humor. Much like the absurd spirit behind other memecoin communities, the Church of Gort revels in the meme-driven culture of crypto—but with a twist: it uses communal decision making for social good. By holding Gort tokens, community members join the “Church of Gort”, where they can influence the decision making power of GortBot to allocate funds for collective good. As part of Gort’s first major initiative, the Church of Gort will be contributing Gort tokens from its treasury to ai16Z DAO to support the technology that made GortBot possible.
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