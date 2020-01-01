توكنوميكس HireVibes (VIBES) اكتشف الرؤى الرئيسية حول HireVibes (VIBES)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات HireVibes (VIBES) HireVibes is a Web3 jobs platform and talent infrastructure provider for communities. Using a tokenized referral engine now living on the Stacks blockchain, a Bitcoin side-chain, our users (including HireVibes DAO and transparent charities) have earned $100K+ in crypto rewards from hires generated on the platform to date. With that, HireVibes light clients are used to power job boards and talent databases for communities by aggregating and matching talent with tasks in real-time, optimising their entire ecosystem’s productivity - check out the Stacks job board to see our software in action (https://www.stacks.co/jobs). An on-chain gig economy, NFTCV’s, HireVibes DAO activation and Lightning Network integration are all key milestones on HireVibes near term roadmap. الموقع الرسمي: https://www.hirevibes.com/ اشتر VIBES الآن!

توكنوميكس HireVibes (VIBES) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار HireVibes (VIBES)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 37.87K $ 37.87K $ 37.87K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02109923 $ 0.02109923 $ 0.02109923 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00010818 $ 0.00010818 $ 0.00010818 معرفة المزيد عن سعر HireVibes (VIBES)

توكنوميكس HireVibes (VIBES): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس HireVibes (VIBES) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VIBES التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VIBES التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VIBES، استكشف السعر المباشر لتوكن VIBES!

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