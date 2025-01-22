احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VIBES مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VIBES.

سعر HireVibes (VIBES) المباشر لليوم هو USD 0.00028077 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VIBES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HireVibes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.92 - تغيير سعر HireVibes خلال اليوم هو +1.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر HireVibes (VIBES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HireVibes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HireVibes مقابل USD هو $ -0.0000120254 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HireVibes مقابل USD هو $ -0.0001734223 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HireVibes مقابل USD هو $ -0.0009855795553950168 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.63% 30 يوم $ -0.0000120254 -4.28% 60 يوم $ -0.0001734223 -61.76% 90 يوم $ -0.0009855795553950168 -77.82%

تحليل سعر HireVibes (VIBES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HireVibes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00027626$ 0.00027626 $ 0.00027626 24 ساعة مرتفع $ 0.00028732$ 0.00028732 $ 0.00028732 عالية طوال الوقت $ 0.02109923$ 0.02109923 $ 0.02109923 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.63% تغير السعر (7 أيام) -8.72%

معلومات سوق HireVibes (VIBES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: