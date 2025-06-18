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سعر Hippocrat (HPO) المباشر لليوم هو USD 0.0455056 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.09M . يتم تحديث سعر HPO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hippocrat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Hippocrat خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.03B

أداء سعر Hippocrat (HPO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hippocrat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hippocrat مقابل USD هو $ -0.0070283672 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hippocrat مقابل USD هو $ -0.0025542702 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hippocrat مقابل USD هو $ -0.00029956695309827 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0070283672 -15.44% 60 يوم $ -0.0025542702 -5.61% 90 يوم $ -0.00029956695309827 -0.65%

تحليل سعر Hippocrat (HPO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hippocrat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.994652$ 0.994652 $ 0.994652 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Hippocrat (HPO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: