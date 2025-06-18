سعر Hippius (SN75)
سعر Hippius (SN75) المباشر لليوم هو USD 5.17. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.58M. يتم تحديث سعر SN75 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hippius الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Hippius خلال اليوم هو -5.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 884.22K
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خلال اليوم، كان سعر Hippius مقابل USD هو $ -0.295939020664732 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hippius مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hippius مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hippius مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.295939020664732
|-5.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hippius: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-5.40%
-34.85%
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