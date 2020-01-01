توكنوميكس Hipo Staked TON (HTON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hipo Staked TON (HTON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hipo Staked TON (HTON) hTON is the liquidity token of the Hipo platform, derived from staked TON tokens. Through Hipo, users stake their TON tokens and receive hTON tokens in return. These hTON tokens represent users’ staked TON and provide liquidity within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. Users can utilize hTON to seamlessly transfer, trade, or participate in various DeFi protocols while continuing to earn staking rewards. hTON tokens offer versatile applications within the DeFi ecosystem, providing users with numerous opportunities to leverage their assets effectively. Here are some ways users can utilize their hTON tokens: Liquidity Provision: Users can contribute liquidity to various DeFi protocols, allowing them to earn rewards and facilitate the smooth operation of decentralized financial markets. Trading: hTON tokens can be traded on Decentralized Exchanges (DEXs), enabling users to exchange them for other cryptocurrencies or assets. Lending: Users can utilize their hTON tokens in lending protocols, where they can provide liquidity for borrowing activities. This involves locking up hTON tokens in specified smart contracts, allowing other users to borrow them in exchange for interest. By participating in lending activities, users can earn rewards in the form of interest payments, contributing to the liquidity and efficiency of the DeFi ecosystem. الموقع الرسمي: https://hipo.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.hipo.finance/ اشتر HTON الآن!

توكنوميكس Hipo Staked TON (HTON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hipo Staked TON (HTON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M إجمالي العرض: $ 811.19K $ 811.19K $ 811.19K العرض المتداول: $ 561.10K $ 561.10K $ 561.10K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 8.35 $ 8.35 $ 8.35 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 2.51 $ 2.51 $ 2.51 السعر الحالي: $ 3.47 $ 3.47 $ 3.47 معرفة المزيد عن سعر Hipo Staked TON (HTON)

توكنوميكس Hipo Staked TON (HTON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hipo Staked TON (HTON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HTON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HTON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HTON، استكشف السعر المباشر لتوكن HTON!

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