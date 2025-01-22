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سعر Hipo Staked TON (HTON) المباشر لليوم هو USD 5.42 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HTON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hipo Staked TON الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.48K - تغيير سعر Hipo Staked TON خلال اليوم هو +4.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hipo Staked TON (HTON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hipo Staked TON مقابل USD هو $ +0.224543 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hipo Staked TON مقابل USD هو $ -0.2853738400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hipo Staked TON مقابل USD هو $ -0.1873927060 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hipo Staked TON مقابل USD هو $ +0.207055642305539 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.224543 +4.32% 30 يوم $ -0.2853738400 -5.26% 60 يوم $ -0.1873927060 -3.45% 90 يوم $ +0.207055642305539 +3.97%

تحليل سعر Hipo Staked TON (HTON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hipo Staked TON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 5.17$ 5.17 $ 5.17 24 ساعة مرتفع $ 5.47$ 5.47 $ 5.47 عالية طوال الوقت $ 8.35$ 8.35 $ 8.35 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) +4.32% تغير السعر (7 أيام) -4.13%

معلومات سوق Hipo Staked TON (HTON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: