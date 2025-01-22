سعر Hipo Staked TON (HTON)
سعر Hipo Staked TON (HTON) المباشر لليوم هو USD 5.42. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HTON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hipo Staked TON الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.48K
- تغيير سعر Hipo Staked TON خلال اليوم هو +4.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hipo Staked TON مقابل USD هو $ +0.224543 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hipo Staked TON مقابل USD هو $ -0.2853738400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hipo Staked TON مقابل USD هو $ -0.1873927060 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hipo Staked TON مقابل USD هو $ +0.207055642305539 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.224543
|+4.32%
|30 يوم
|$ -0.2853738400
|-5.26%
|60 يوم
|$ -0.1873927060
|-3.45%
|90 يوم
|$ +0.207055642305539
|+3.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hipo Staked TON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
+4.32%
-4.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
hTON is the liquidity token of the Hipo platform, derived from staked TON tokens. Through Hipo, users stake their TON tokens and receive hTON tokens in return. These hTON tokens represent users’ staked TON and provide liquidity within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. Users can utilize hTON to seamlessly transfer, trade, or participate in various DeFi protocols while continuing to earn staking rewards. hTON tokens offer versatile applications within the DeFi ecosystem, providing users with numerous opportunities to leverage their assets effectively. Here are some ways users can utilize their hTON tokens: Liquidity Provision: Users can contribute liquidity to various DeFi protocols, allowing them to earn rewards and facilitate the smooth operation of decentralized financial markets. Trading: hTON tokens can be traded on Decentralized Exchanges (DEXs), enabling users to exchange them for other cryptocurrencies or assets. Lending: Users can utilize their hTON tokens in lending protocols, where they can provide liquidity for borrowing activities. This involves locking up hTON tokens in specified smart contracts, allowing other users to borrow them in exchange for interest. By participating in lending activities, users can earn rewards in the form of interest payments, contributing to the liquidity and efficiency of the DeFi ecosystem.
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