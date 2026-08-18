سعر Hipo Staked GRAM اليوم

السعر المباشر لمشروع Hipo Staked GRAM (HGRAM) اليوم هو $ 1.42، مع تغير بنسبة 6.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HGRAM الحالي إلى USD هو $ 1.42 لكل HGRAM.

يحتل Hipo Staked GRAM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,000,736، مع عرض متداول قدره 7.03M HGRAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HGRAM بين $ 1.16 (أدنى) و$ 1.55 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 8.35، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.63713.

على المدى القصير، تحرك HGRAM بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و+0.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 167.82.

معلومات سوق Hipo Staked GRAM (HGRAM)

القيمة السوقية $ 10.00M$ 10.00M $ 10.00M الحجم (24 ساعة) $ 167.82$ 167.82 $ 167.82 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.36M$ 10.36M $ 10.36M إمداد دورة التداول 7.03M 7.03M 7.03M إجمالي العرض 7,284,385.482625376 7,284,385.482625376 7,284,385.482625376

القيمة السوقية الحالية لـ Hipo Staked GRAM هي $ 10.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 167.82. العرض المتداول لـ HGRAM يبلغ 7.03M، مع إجمالي عرض 7284385.482625376. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.36M.