توكنوميكس Hipo Governance Token (HPO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hipo Governance Token (HPO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hipo Governance Token (HPO) Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO. الموقع الرسمي: https://hipo.finance/ اشتر HPO الآن!

توكنوميكس Hipo Governance Token (HPO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hipo Governance Token (HPO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.74M $ 7.74M $ 7.74M إجمالي العرض: $ 996.92M $ 996.92M $ 996.92M العرض المتداول: $ 796.92M $ 796.92M $ 796.92M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.69M $ 9.69M $ 9.69M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04170969 $ 0.04170969 $ 0.04170969 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00471671 $ 0.00471671 $ 0.00471671 السعر الحالي: $ 0.00971566 $ 0.00971566 $ 0.00971566 معرفة المزيد عن سعر Hipo Governance Token (HPO)

توكنوميكس Hipo Governance Token (HPO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hipo Governance Token (HPO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HPO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HPO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HPO، استكشف السعر المباشر لتوكن HPO!

توقعات سعر HPO هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه HPO؟ تجمع صفحة توقعات أسعار HPO الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر HPO الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!