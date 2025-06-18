سعر Hipo Governance Token (HPO)
سعر Hipo Governance Token (HPO) المباشر لليوم هو USD 0.01002082. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.01M. يتم تحديث سعر HPO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hipo Governance Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Hipo Governance Token خلال اليوم هو +0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 798.10M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HPO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HPO.
خلال اليوم، كان سعر Hipo Governance Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hipo Governance Token مقابل USD هو $ -0.0018139968 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hipo Governance Token مقابل USD هو $ -0.0005901150 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hipo Governance Token مقابل USD هو $ -0.001319716864312212 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.41%
|30 يوم
|$ -0.0018139968
|-18.10%
|60 يوم
|$ -0.0005901150
|-5.88%
|90 يوم
|$ -0.001319716864312212
|-11.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hipo Governance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
+0.41%
-10.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Hipo Governance Token (HPO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HPO والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HPO إلى VND
₫263.6978783
|1 HPO إلى AUD
A$0.0154320628
|1 HPO إلى GBP
￡0.0074154068
|1 HPO إلى EUR
€0.0086179052
|1 HPO إلى USD
$0.01002082
|1 HPO إلى MYR
RM0.0424882768
|1 HPO إلى TRY
₺0.3960228064
|1 HPO إلى JPY
¥1.4558247296
|1 HPO إلى RUB
₽0.7865341618
|1 HPO إلى INR
₹0.866299889
|1 HPO إلى IDR
Rp164.2757114208
|1 HPO إلى KRW
₩13.7647987684
|1 HPO إلى PHP
₱0.5688819514
|1 HPO إلى EGP
￡E.0.5024439148
|1 HPO إلى BRL
R$0.0550143018
|1 HPO إلى CAD
C$0.0136283152
|1 HPO إلى BDT
৳1.2249450368
|1 HPO إلى NGN
₦15.464129424
|1 HPO إلى UAH
₴0.4161646546
|1 HPO إلى VES
Bs1.02212364
|1 HPO إلى PKR
Rs2.8386978896
|1 HPO إلى KZT
₸5.1974987094
|1 HPO إلى THB
฿0.326678732
|1 HPO إلى TWD
NT$0.2959148146
|1 HPO إلى AED
د.إ0.0367764094
|1 HPO إلى CHF
Fr0.0081168642
|1 HPO إلى HKD
HK$0.0785632288
|1 HPO إلى MAD
.د.م0.0912896702
|1 HPO إلى MXN
$0.19039558