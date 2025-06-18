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سعر Hipo Governance Token (HPO) المباشر لليوم هو USD 0.01002082 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.01M . يتم تحديث سعر HPO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hipo Governance Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Hipo Governance Token خلال اليوم هو +0.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 798.10M

أداء سعر Hipo Governance Token (HPO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hipo Governance Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hipo Governance Token مقابل USD هو $ -0.0018139968 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hipo Governance Token مقابل USD هو $ -0.0005901150 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hipo Governance Token مقابل USD هو $ -0.001319716864312212 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.41% 30 يوم $ -0.0018139968 -18.10% 60 يوم $ -0.0005901150 -5.88% 90 يوم $ -0.001319716864312212 -11.63%

تحليل سعر Hipo Governance Token (HPO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hipo Governance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00983932$ 0.00983932 $ 0.00983932 24 ساعة مرتفع $ 0.01017803$ 0.01017803 $ 0.01017803 عالية طوال الوقت $ 0.04170969$ 0.04170969 $ 0.04170969 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) +0.41% تغير السعر (7 أيام) -10.76%

معلومات سوق Hipo Governance Token (HPO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: