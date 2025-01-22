سعر Hinkal Staked ETH (HETH)
سعر Hinkal Staked ETH (HETH) المباشر لليوم هو USD 3,291.75. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hinkal Staked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 251.15K
- تغيير سعر Hinkal Staked ETH خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hinkal Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hinkal Staked ETH مقابل USD هو $ +18.5750160750 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hinkal Staked ETH مقابل USD هو $ +223.1846001000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hinkal Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +18.5750160750
|+0.56%
|60 يوم
|$ +223.1846001000
|+6.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hinkal Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hinkal is an institutional-grade Shared Privacy Layer enabling anonymity staking and confidential cross-chain transactions. Users can store assets and execute cross-chain transactions across DeFi markets without compromising privacy or compliance. They are also incentivized to increase the Shared Privacy Pool by staking their assets. In return, they receive rewards and Liquid Privacy Tokens (LPTs) representing their staked assets that can be used for further strategies.
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