سعر Himo World (HIMO)
سعر Himo World (HIMO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HIMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Himo World الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.24
- تغيير سعر Himo World خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Himo World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Himo World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Himo World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Himo World مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+0.13%
|60 يوم
|$ 0
|-0.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Himo World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What Is Himo World (Himo)? Himo World is an NFT game that features deck building, strategy mechanic combine with a match-3 gameplay. It’s super easy to play, but unlike other casual match 3 game, it’s hard to master. The game features Free-to-Play, Create-to-Earn and a new way to earn which we believe will become the next trend in NFT gaming: Compete-to-Earn. Additionally, we have multiple game modes, including PvE with Rogue-like and PvP, Seasonal Ranking system, Tournament, Items staking and even more will come in the future. The hero will be our NFT. There are 3 attributes defined the Hero: Races, Classes, Skills. Race and Class attributes are hero-based. When unlocked, Heroes will include 1 empty skill slot. The player needs to add a skill card. When opening upper level, the heroes will unlock additional skill slots, most will max out at 6 slots. Aside from that Skill Cards, Gold and Items also are NFTs
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