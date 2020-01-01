توكنوميكس Hikari Protocol (HIKARI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hikari Protocol (HIKARI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hikari Protocol (HIKARI) A suite of powerful web3 developer tools powered by the $HIKARI token. The Hikari Protocol is creating the tools required for increased efficiency in the small cap digital asset markets. (HIKARI OTC) We have designed an OTC matching engine for the buying and selling of tokens in the form of a P2P wallet transaction. (HIKARI ESCROW) is outlined to solve a lot of the issues instilled in a pseudo-trustless ecosystem today. (HIKARI PAY) enables the process of payments in batch payments, time series payments, drip payments all from one interface. (HIKARI LABS) is a suite of smart contract templates designed to allow developers to launch their own contracts and projects الموقع الرسمي: https://hikaritoken.com/ الوثيقة البيضاء: https://hikaritoken.com/Hikari%20Lightpaper.pdf اشتر HIKARI الآن!

توكنوميكس Hikari Protocol (HIKARI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hikari Protocol (HIKARI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 175.02K $ 175.02K $ 175.02K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00486109 $ 0.00486109 $ 0.00486109 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00017502 $ 0.00017502 $ 0.00017502 معرفة المزيد عن سعر Hikari Protocol (HIKARI)

توكنوميكس Hikari Protocol (HIKARI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hikari Protocol (HIKARI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HIKARI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HIKARI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HIKARI، استكشف السعر المباشر لتوكن HIKARI!

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