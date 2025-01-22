سعر Hikari Protocol (HIKARI)
سعر Hikari Protocol (HIKARI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HIKARI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hikari Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 538.54
- تغيير سعر Hikari Protocol خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Hikari Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hikari Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hikari Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hikari Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+4.34%
|60 يوم
|$ 0
|-4.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hikari Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+5.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A suite of powerful web3 developer tools powered by the $HIKARI token. The Hikari Protocol is creating the tools required for increased efficiency in the small cap digital asset markets. (HIKARI OTC) We have designed an OTC matching engine for the buying and selling of tokens in the form of a P2P wallet transaction. (HIKARI ESCROW) is outlined to solve a lot of the issues instilled in a pseudo-trustless ecosystem today. (HIKARI PAY) enables the process of payments in batch payments, time series payments, drip payments all from one interface. (HIKARI LABS) is a suite of smart contract templates designed to allow developers to launch their own contracts and projects
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