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سعر Hikari Protocol (HIKARI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HIKARI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hikari Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 538.54 - تغيير سعر Hikari Protocol خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hikari Protocol (HIKARI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hikari Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hikari Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hikari Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hikari Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +4.34% 60 يوم $ 0 -4.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hikari Protocol (HIKARI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hikari Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00486109$ 0.00486109 $ 0.00486109 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +5.94%

معلومات سوق Hikari Protocol (HIKARI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: