سعر HighNoon (NOON)
سعر HighNoon (NOON) المباشر لليوم هو USD 0.04841169. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NOON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HighNoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.14
- تغيير سعر HighNoon خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HighNoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HighNoon مقابل USD هو $ -0.0059599873 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HighNoon مقابل USD هو $ -0.0139188595 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HighNoon مقابل USD هو $ -0.04508301781505233 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0059599873
|-12.31%
|60 يوم
|$ -0.0139188595
|-28.75%
|90 يوم
|$ -0.04508301781505233
|-48.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HighNoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"High Noon" is an Ethereum-based top-down battle royale game with a Western theme.
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