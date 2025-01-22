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سعر HIgher IMO (HIGHER) المباشر لليوم هو USD 0.00242187 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HIGHER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HIgher IMO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.75 - تغيير سعر HIgher IMO خلال اليوم هو -0.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر HIgher IMO (HIGHER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HIgher IMO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HIgher IMO مقابل USD هو $ -0.0004911830 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HIgher IMO مقابل USD هو $ -0.0005216228 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HIgher IMO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.20% 30 يوم $ -0.0004911830 -20.28% 60 يوم $ -0.0005216228 -21.53% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HIgher IMO (HIGHER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HIgher IMO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00241409$ 0.00241409 $ 0.00241409 24 ساعة مرتفع $ 0.00242677$ 0.00242677 $ 0.00242677 عالية طوال الوقت $ 0.050281$ 0.050281 $ 0.050281 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -0.20% تغير السعر (7 أيام) +0.94%

معلومات سوق HIgher IMO (HIGHER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: