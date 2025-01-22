سعر HIgher IMO (HIGHER)
سعر HIgher IMO (HIGHER) المباشر لليوم هو USD 0.00242187. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HIGHER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HIgher IMO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.75
- تغيير سعر HIgher IMO خلال اليوم هو -0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HIGHER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HIGHER.
خلال اليوم، كان سعر HIgher IMO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HIgher IMO مقابل USD هو $ -0.0004911830 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HIgher IMO مقابل USD هو $ -0.0005216228 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HIgher IMO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.20%
|30 يوم
|$ -0.0004911830
|-20.28%
|60 يوم
|$ -0.0005216228
|-21.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HIgher IMO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-0.20%
+0.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The "Higher IMO" project is designed to encapsulate and celebrate the vibrant, dynamic conversations that happen in the world of DeFi and trading. It targets bringing together traders, investors, and DeFi enthusiasts, providing a common ground where they can engage in discussions about market trends, price predictions, and the evolving state of decentralized finance. The token aims to foster a sense of community and shared purpose among those deeply involved in the financial aspects of DeFi as a "degen memecoin" "Higher IMO" functions as a digital currency on the blockchain but with a unique twist—it's intricately linked to the lively discourse around trading and DeFi. The token is integrated into a platform where users can discuss market trends, share insights, and provide predictions about the future of various cryptocurrencies. The utility of the "Higher IMO" Token is centered around its role in a community of traders and DeFi enthusiasts: -Discussion and Engagement - a place to discuss new coins/state of industry -Recognition and Reward - callers 'making gud' calls -Access to Exclusive Content or 'alpha' as its known -Cultural Exchange - global markets/degens uniting
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HIGHER إلى AUD
A$0.0038507733
|1 HIGHER إلى GBP
￡0.001937496
|1 HIGHER إلى EUR
€0.0023007765
|1 HIGHER إلى USD
$0.00242187
|1 HIGHER إلى MYR
RM0.0107288841
|1 HIGHER إلى TRY
₺0.0863396655
|1 HIGHER إلى JPY
¥0.3769882842
|1 HIGHER إلى RUB
₽0.2388448194
|1 HIGHER إلى INR
₹0.2091769119
|1 HIGHER إلى IDR
Rp39.0624138861
|1 HIGHER إلى PHP
₱0.1413887706
|1 HIGHER إلى EGP
￡E.0.1218684984
|1 HIGHER إلى BRL
R$0.0146280948
|1 HIGHER إلى CAD
C$0.0034632741
|1 HIGHER إلى BDT
৳0.2932642383
|1 HIGHER إلى NGN
₦3.7548188106
|1 HIGHER إلى UAH
₴0.1020333831
|1 HIGHER إلى VES
Bs0.13320285
|1 HIGHER إلى PKR
Rs0.6716087697
|1 HIGHER إلى KZT
₸1.262036457
|1 HIGHER إلى THB
฿0.0819560808
|1 HIGHER إلى TWD
NT$0.0792678051
|1 HIGHER إلى CHF
Fr0.002179683
|1 HIGHER إلى HKD
HK$0.0188421486
|1 HIGHER إلى MAD
.د.م0.0241702626