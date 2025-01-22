سعر High Yield ETH Index (HYETH)
سعر High Yield ETH Index (HYETH) المباشر لليوم هو USD 3,947.21. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HYETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق High Yield ETH Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.06
- تغيير سعر High Yield ETH Index خلال اليوم هو +1.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر High Yield ETH Index مقابل USD هو $ +68.22 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر High Yield ETH Index مقابل USD هو $ -608.8121443060 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر High Yield ETH Index مقابل USD هو $ -67.5486047300 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر High Yield ETH Index مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +68.22
|+1.76%
|30 يوم
|$ -608.8121443060
|-15.42%
|60 يوم
|$ -67.5486047300
|-1.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر High Yield ETH Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.76%
+5.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The High Yield ETH (hyETH) token from Index Coop is a diversified index targeting the highest ETH-denominated yields on Ethereum Mainnet. hyETH is designed to track and gain exposure to some of the highest ETH-denominated yields available within the DeFi ecosystem. Tokenisation of these strategies abstracts away the complexity, management, and need for continual monitoring and trading for users. hyETH will be rebalanced monthly to reflect the most current, relevant strategies.
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