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سعر High Yield ETH Index (HYETH) المباشر لليوم هو USD 3,947.21 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HYETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق High Yield ETH Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.06 - تغيير سعر High Yield ETH Index خلال اليوم هو +1.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر High Yield ETH Index (HYETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر High Yield ETH Index مقابل USD هو $ +68.22 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر High Yield ETH Index مقابل USD هو $ -608.8121443060 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر High Yield ETH Index مقابل USD هو $ -67.5486047300 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر High Yield ETH Index مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +68.22 +1.76% 30 يوم $ -608.8121443060 -15.42% 60 يوم $ -67.5486047300 -1.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر High Yield ETH Index (HYETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر High Yield ETH Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,878.98$ 3,878.98 $ 3,878.98 24 ساعة مرتفع $ 3,972.22$ 3,972.22 $ 3,972.22 عالية طوال الوقت $ 4,760.82$ 4,760.82 $ 4,760.82 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.76% تغير السعر (7 أيام) +5.85%

معلومات سوق High Yield ETH Index (HYETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: