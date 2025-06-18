سعر High Growth ETH (HGETH)
سعر High Growth ETH (HGETH) المباشر لليوم هو USD 2,609.36. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.23M. يتم تحديث سعر HGETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق High Growth ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر High Growth ETH خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 19.04K
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خلال اليوم، كان سعر High Growth ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر High Growth ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر High Growth ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر High Growth ETH مقابل USD هو $ 0 .
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hgETH (High Growth Ethereum) is an innovative DeFi protocol designed to optimize Ethereum (ETH) staking by providing users with higher yield opportunities through a combination of advanced staking strategies and additional liquidity. The project aims to maximize returns for users by utilizing cutting-edge technology to enhance staking efficiency while maintaining security and scalability. hgETH offers users an opportunity to earn superior rewards compared to traditional Ethereum staking, with a focus on driving high growth within the Ethereum ecosystem.
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