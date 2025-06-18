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سعر High Growth ETH (HGETH) المباشر لليوم هو USD 2,609.36 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.23M . يتم تحديث سعر HGETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق High Growth ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر High Growth ETH خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.04K

أداء سعر High Growth ETH (HGETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر High Growth ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر High Growth ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر High Growth ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر High Growth ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر High Growth ETH (HGETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر High Growth ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2,798.69$ 2,798.69 $ 2,798.69 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق High Growth ETH (HGETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: