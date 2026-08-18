سعر Hifi Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Hifi Finance (HIFI) اليوم هو $ 0.00133238، مع تغير بنسبة 12.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HIFI الحالي إلى USD هو $ 0.00133238 لكل HIFI.

يحتل Hifi Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 184,376، مع عرض متداول قدره 138.38M HIFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HIFI بين $ 0.00130323 (أدنى) و$ 0.00151604 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.63، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00127923.

على المدى القصير، تحرك HIFI بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-2.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 22.93.

معلومات سوق Hifi Finance (HIFI)

القيمة السوقية $ 184.38K$ 184.38K $ 184.38K الحجم (24 ساعة) $ 22.93$ 22.93 $ 22.93 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 189.18K$ 189.18K $ 189.18K إمداد دورة التداول 138.38M 138.38M 138.38M إجمالي العرض 141,983,852.2538834 141,983,852.2538834 141,983,852.2538834

القيمة السوقية الحالية لـ Hifi Finance هي $ 184.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 22.93. العرض المتداول لـ HIFI يبلغ 138.38M، مع إجمالي عرض 141983852.2538834. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 189.18K.